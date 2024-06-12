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Енергетики додали дві години світла: з котрої діятимуть графіки

Середа, 12 червня 2024, 14:27 - Артур Крижний
 
Getty Images

Ситуація в енергосистемі дозволяє задіяти графіки відключень на дві години пізніше - з 17:00 до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК з посиланням на "Укренерго".

"Стабілізаційні відключення почнуться на дві години пізніше За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше — з 17:00 і до 23:00", - йдеться у повідомленні.

В разі змін енергетики оперативно проінформують про це.

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Нагадаємо:

Раніше "Укренерго" прогнозувало час дії відключень 12 червня з 15:00 до 23:00.

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Уряд ухвалив розпорядження про зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади. 

"Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі — обмежити вуличне освітлення", — повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, школи та університети також не використовуватимуть кондиціонери та зовнішнє освітлення.

Економічна правда.

енергетика електроенергія
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