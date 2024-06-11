Субсидії і пільги на оплату комуналки отримують понад 3 мільйони родин: їх розмір перерахують автоматично

Через зростання тарифів на електроенергію, розмір житлової субсидії і пільги на компослуги для всіх домогосподарств, які мають на них право, перерахують. Перерахунок Пенсійний фонд проведе автоматично, нікуди додатково звертатись не потрібно.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"Нагадуємо, що субсидія надається, якщо родина сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов’язковий платіж. Розміри ж обов'язкового платежа лишаються незмінними. Тобто фактично ви оплачуватимете стільки ж, скільки платили до збільшення тарифів. Різницю - компенсує держава", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі в країні близько 1,8 млн домогосподарств отримують житлові субсидії, середньорічний розмір субсидії до підвищення тарифів становив 1490 грн.

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Ще 1,3 млн домогосподарств отримують пільги на житлово-комунальні послуги. Середньорічний розмір пільги на ЖКП становив 1300 грн.

"Для того, щоб платіжки за комунальні послуги не стали непосильним фінансовим тягарем, як і раніше, можна звернутися за оформленням житлової субсидії або пільги. Програма продовжує діяти", - резюмували у міністерстві.

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Нагадаємо:

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

Після зростання тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.

Економічна правда