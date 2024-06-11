ЄС підписав перші угоди на 1,4 млрд євро у рамках Ukraine Facility

ЄС підписав перші гарантійні угоди на 1,4 млрд євро у рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility.

Про це повідомила Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час Міжнародної конференції з відновлення України у Берліні (Ukraine Recovery Conference–2024).

Як йдеться в повідомленні пресслужби Мінекономіки, угоди складаються з 1 млрд євро кредитних гарантій і 400 млн євро змішаних фінансових грантів.

У відомстві зазначили, що ці кошти стануть корисними для:

Реклама:

▪️ малих і середніх підприємств;

▪️ українських державних підприємств;

▪️ муніципалітетів.

Реклама:

"Також угоди будуть зосереджені на ремонті, реконструкції та розвитку енергетичної інфраструктури. Окрім цього, підписання угод автоматично запускає роботу Ukraine Investment Framework", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до затвердженого регламенту, програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

У квітні Європейська комісія підтримала запропонований урядом України план реформ Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility, який визначає умови отримання 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги протягом 2024-2027 років.

Посли-країн членів ЄС підтримали План для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою документа, запропонованою Єврокомісією.

Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Цього року уряд розраховує залучити 16 мільярдів євро.

Перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко та Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї підписали Рамкову угоду щодо фінансування з боку ЄС в рамках реалізації Ukraine Facility.

11 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility до кінця червня.

Економічна правда