РФ завдала українському енергосектору шкоди на понад 56 мільярдів доларів - KSE

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Станом на травень 2024 року збитки та втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії становлять 56,2 млрд дол.

Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки (KSE).

"Внаслідок великої війни РФ на території України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму 56,2 млрд дол, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об'єктів за принципом відбудувати краще, ніж було, становлять 50,5 млрд дол", - йдеться в повідомленні.

За оцінками аналітиків KSE, прямі збитки енергетичного сектору України станом на травень 2024 року становлять понад 16,1 млрд дол.

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Повідомляється, що найбільших збитків спричинили руйнування об'єктів генерації електроенергії (8,5 млрд дол), магістральних ліній передачі електроенергії (2,1 млрд дол), а також нафтогазової інфраструктури (3,3 млрд дол).

Непрямі втрати енергосектору оцінюються в майже 40,1 млрд дол, основна частка цієї суми припадає на втрачені доходи енергетичних компаній - 39,6 млрд дол. Ще 0,5 млрд дол - це витрати на розбір завалів та демонтажні роботи на пошкоджених об’єктах.

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Нагадаємо:

Український аграрний сектор зазнав понад 80 млрд дол прямих збитків та втрат внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

У четвер вранці, 11 квітня, російські окупанти здійснили черговий обстріл Харківської області. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, яка живить Харків, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

Вдень 11 квітня російські війська нанесли авіаційний удар керованими авіаційними бомбами по ТЕЦ у Сумах.