Бахматюк програв апеляцію НБУ щодо 1,8 мільярда рефінансу банку "Фінансова ініціатива"

Олег Бахматюк еп

Київський апеляційний суд 5 червня відмовив у задоволенні апеляційної скарги ексвласника банку "Фінансова Ініціатива" Олега Бахматюка і залишив без змін рішення суду першої інстанції про стягнення з нього як поручителя понад 1,8 млрд грн на користь НБУ.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Відповідно до постанови апеляційного суду рішення суду першої інстанції набрало законної сили, що надає право Нацбанку отримати виконавчі листи та розпочати процедуру примусового стягнення коштів з Олега Бахматюка в межах виконавчого провадження.

Стягнуті на виконання судового рішення кошти спрямовуватимуться на погашення боргу банку "Фінансова Ініціатива" за кредитом рефінансування", - заявив начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами Юридичного департаменту НБУ Сергій Бойко.

Реклама:

У Нацбанку нагадали, що банк "Фінансова Ініціатива" у 2014 році уклав із НБУ договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму 2 млрд грн.

"Олег Бахматюк, який був власником зазначеної фінустанови, в забезпечення поверненням банком кредиту рефінансування уклав з Нацбанком договір поруки. В такий спосіб він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінустанови перед НБУ.

Оскільки власник банку не виконував взяті на себе зобов'язання за договором поруки, Нацбанк звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою про стягнення заборгованості з Олега Бахматюка. Печерський районний суд міста Києва 13 липня 2023 року ухвалив рішення про стягнення з Олега Бахматюка 1,8 млрд грн", - йдеться у позиції Нацбанку.

Реклама:

Зазначається, що за час розгляду справи в суді за рахунок заставного майна, наданого іншими поручителями в забезпечення виконання зобов'язань банку за договором рефінансування, заборгованість за кредитом частково погасили - на суму близько 200 млн грн.

Наразі на розгляді Печерського райсуду міста Києва залишаються ще 6 справ за позовними заявами НБУ до Бахматюка за боргами "ВіЕйБі Банку" та "Фінансової Ініціативи".

Загальна сума заборгованості, яку Нацбанк стягує в судовому порядку з Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн, підкреслили в НБУ.

Правління НБУ віднесло банк "Фінансова Ініціатива" до категорії неплатоспроможних 23 червня 2015 року, а "ВіЕйБі Банк" - 20 листопада 2014 року.

Нагадуємо:

У серпні минулого року Національне антикорупційне бюро завершило розслідування за підозрою фактичного власника "ВіЕйБі Банку" (VAB банку) Олега Бахматюка та його сестри - колишньої голови наглядової ради банку.

У березні минулого року Кримінальний суд Відня відмовив українській прокуратурі в екстрадиції бізнесмена, власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка в Україну в справі "ВіЕйбі банку" (VAB Банку).

До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишніх бенефіціарного власника та голови спостережної ради ПАТ "ВіЕйБі Банк" - бізнесмена Олега Бахматюка та його сестри, яких звинувачують у незаконному заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, виданого Нацбанком.

Печерський районний суд ухвалив рішення стягнути з ексвласника ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка як поручителя понад 1,8 млрд грн на користь Національного банку.

Економічна правда