Кредит для VAB банку: справу Бахматюка та його сестри передали до суду

До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишніх бенефіціарного власника та голови спостережної ради ПАТ "ВіЕйБі Банк" - бізнесмена Олега Бахматюка та його сестри, яких звинувачують у незаконному заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, виданого Нацбанком.

Про це повідомляє пресслужба САП.

У межах досудового розслідування було встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ "ВіЕйБі Банк", що віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

Попри те, що фінустанова не надала всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.

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Вартість нерухомості, яка була передана під заставу НБУ, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн попри 1,8 млрд грн, заявлених "ВіЕйБі Банком".

Як наслідок, службовці НБУ надали "ВіЕйБі Банку" 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.

Крім цього, раніше цей банк вже отримував від Нацбанку кредит на суму 3 млрд грн., однак вказані кошти так і не були повернуті. У листопаді 2014 року його було визнано неплатоспроможним.

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Наразі стабілізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, так і не повернуто.

Нагадуємо:

У серпні минулого року Національне антикорупційне бюро завершило розслідування за підозрою фактичного власника "ВіЕйБі Банку" (VAB банку) Олега Бахматюка та його сестри - колишньої голови наглядової ради банку.

У березні минулого року Кримінальний суд Відня відмовив українській прокуратурі в екстрадиції бізнесмена, власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка в Україну в справі "ВіЕйбі банку" (VAB Банку).