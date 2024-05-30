Ukraine Facility: у Мінекономіки пояснили, як розподіляються 7 мільярдів євро для бізнесу

У рамках програми Ukraine Facility в 2024 році передбачено від 1 млрд до 1,5 млрд євро на підтримку бізнесу. 70% - для малих та середніх підприємств.

Про це під час форуму "Гроші для Перемоги" від Forbes Ukraine заявив заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

За його словами, завдяки цим коштам міжнародні фінансові організації та українські банки можуть зменшувати вартість застави для бізнесу та видавати більші суми кредитів.

Загалом на чотири роки на розширення наявних проєктів європейських організацій в Україні передбачено 12 млрд євро. За компонентом програми Ukraine Facility "Pillar 2" 7 млрд євро у вигляді інвестицій направлять для підтримки приватних, муніципальних і державних проєктів, додав Соболев.

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За його словами, фокус Ukraine Facility спрямований на сім галузей, яким необхідно забезпечити банківську підтримку: енергетику, оборонну промисловість, сільське господарство, ІТ, транспорт, виробництво критичних матеріалів та переробну промисловість.

У 2024 році буде виділено до 1,5 млрд євро на поповнення програм, які в Україні впровадили міжнародні фінансові організації. 70% - в секторі МСБ.

"Якщо ви працюєте з Європейським інвестиційним банком або банками, які долучені до програми, - знайте, що там є додатковий ресурс, який можна використати на здешевлення кредитів, застави і тд.", - зазначив Соболев.

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За його словами, бізнеси з проєктами на 30-50 млрд євроможуть працювати напряму з європейськими організаціями, наприклад KfW. Також можлива співпраця з українськими банками, що мають програму з міжнародними фінансовими організаціями для залучення додаткового кредитного ресурсу.

Соболєв також розповів, що міністерство працює іншими програмами підтримки бізнесу "Зроблено в Україні". Серед них - грантова програма "Власна справа" для ветеранів, компенсації для агровиробників на закупівлю сільгосптехніки, компенсації для резидентів індустріальних парків, "Український кешбек", гранти для переробної промисловості.

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Нагадаємо:

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до затвердженого регламенту, програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

У квітні Європейська комісія підтримала запропонований урядом України план реформ Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility, який визначає умови отримання 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги протягом 2024-2027 років.

Посли-країн членів ЄС підтримали План для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою документа, запропонованою Єврокомісією.

Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Цього року уряд розраховує залучити 16 мільярдів євро.

Перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко та Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї підписали Рамкову угоду щодо фінансування з боку ЄС в рамках реалізації Ukraine Facility.

Економічна правда