Польський бренд Sinsay відкриває магазини в трьох містах Київської області
Польський бренд одягу Sinsay, що належить великій ритейл-групі LPP, відкриває одразу три магазини у містах Київської області.
Про це повідомляє пресслужба Української ради торгових центрів.
Як зазначається у пресрелізі, 24 травня відбулося відкриття Sinsay у Вишгороді. Магазин площею 968,6 кв. м розміщений на другому поверсі торгового центру.
Договір оренди було підписано брокерами компанії UTG.
UTG також уклала угоду про відкриття першого магазину Sinsay у Фастові. Магазин площею 787кв. м відкриється на другому поверсі торгового центру.
Крім того, Sinsay 17 червня почне працювати у Вишневому (ТРЦ Cherry Mall).
Нагадаємо:
Польська група LPP (власник брендів Reserved і Sinsay) планує за наступні три роки вдвічі збільшити кількість своїх магазинів, зробивши ставку на бюджетний бренд Sinsay.
Акції польського ритейлера LPP (бренди Reserved, Cropp і Sinsay) впали на більш ніж 35% після публікації звіту Hindenburg Research, в якому LPP звинуватили в тому, що він фіктивно продав бізнес у РФ та міг зберегти контроль над підприємствами в країні. LPP назвав звіт дезінформаційною атакою.
Польський виробник одягу LPP Group (власник брендів Reserved, Cropp, Sinsay, House та Mohito) спростовує звинувачення дослідницької агенції Hindenburg Research щодо нібитої продовження діяльності в Росії.
Економічна правда.