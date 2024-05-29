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Польський бренд Sinsay відкриває магазини в трьох містах Київської області

Середа, 29 травня 2024, 16:46 - Артур Крижний

Польський бренд одягу Sinsay, що належить великій ритейл-групі LPP, відкриває одразу три магазини у містах Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Української ради торгових центрів.

Як зазначається у пресрелізі, 24 травня відбулося відкриття Sinsay у Вишгороді. Магазин площею 968,6 кв. м розміщений на другому поверсі торгового центру.

Договір оренди було підписано брокерами компанії UTG.

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UTG також уклала угоду про відкриття першого магазину Sinsay у Фастові. Магазин площею 787кв. м відкриється на другому поверсі торгового центру.

Крім того, Sinsay 17 червня почне працювати у Вишневому (ТРЦ Cherry Mall).

Нагадаємо:

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Польська група LPP (власник брендів Reserved і Sinsay) планує за наступні три роки вдвічі збільшити кількість своїх магазинів, зробивши ставку на бюджетний бренд Sinsay. 

Акції польського ритейлера LPP (бренди Reserved, Cropp і Sinsay) впали на більш ніж 35% після публікації звіту Hindenburg Research, в якому LPP звинуватили в тому, що він фіктивно продав бізнес у РФ та міг зберегти контроль над підприємствами в країні. LPP назвав звіт дезінформаційною атакою.

Польський виробник одягу LPP Group (власник брендів Reserved, Cropp, Sinsay, House та Mohito) спростовує звинувачення дослідницької агенції Hindenburg Research щодо нібитої продовження діяльності в Росії.

Економічна правда.

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