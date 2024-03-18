Власник брендів Reserved і Sinsay відкидає обвинувачення у фіктивному виході з РФ

Польський виробник одягу LPP Group (власник брендів Reserved, Cropp, Sinsay, House та Mohito) спростовує звинувачення дослідницької агенції Hindenburg Research щодо нібитої продовження діяльності в Росії.

Про це йдеться у заяві компанії на тлі звинувачень, що вихід ритейлера LPP з ринку РФ лише фейк.

"З метою підтримки стабільності компанії та безпеки її співробітників, російський бізнес було продано у 2022 році покупцеві, який не пов'язаний з LPP Group. Від моменту прийняття рішення про продаж активів російської компанії ні LPP, ні особи з правління компанії не планували й не планують повертатися до роботи на цьому ринку", - йдеться у заяві.

Генеральний директор LPP Марек Пехоцький назвав претензії Hindenburg Research "хибними" і заявив, що вони є спробою зманіпулювати та "завдати шкоди не лише компанії та співробітникам, а й інвесторам та діловим партнерам, продиктовані лише бажанням отримати прибуток".

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Так, відповідно до договору купівлі-продажу, укладеного у 2022 році, російська компанія реалізує на території Росії товари, у тому числі придбані в так званий перехідний період.

У пресслужбі польської компанії зазначили, що оплата за продаж компанії, включаючи дебіторську заборгованість від магазинів на суму 601 млн злотих, була розділена на транші. Перехідний період, як очікується, триватиме максимум до кінця 2026 року, втім, це ніяк не означає, що LPP продовжує торгівлю в Росії.

Згідно з умовами угоди, протягом перехідного періоду LPP була зобов'язана постачати товари закупівельним агентам інвестора (компаніям FGT та AFIE), які не пов'язані з LPP і діють повністю незалежно.

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Нагадаємо:

Акції польського ритейлера LPP (бренди Reserved, Cropp і Sinsay) впали на більш ніж 35% після публікації звіту Hindenburg Research, в якому LPP звинуватили в тому, що він фіктивно продав бізнес у РФ та міг зберегти контроль над підприємствами в країні. LPP назвав звіт дезінформаційною атакою.