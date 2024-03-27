Власник брендів Reserved і Sinsay планує збільшити кількість магазинів удвічі

Польська група LPP (власник брендів Reserved і Sinsay) планує за наступні три роки вдвічі збільшити кількість своїх магазинів, зробивши ставку на бюджетний бренд Sinsay та загальне зростання обсягів продажів компанії. LPP, яка працює в 39 країнах світу, прагне мати 4755 магазинів до кінця 2026 року, з яких 3248 – магазини Sinsay.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Лише за наступні три роки ми плануємо вдвічі збільшити нашу традиційну мережу магазинів і водночас подвоїти обсяги продажів порівняно з сьогоднішніми показниками", – заявив генеральний директор Марек Пєхоцький у листі до акціонерів, опублікованому разом із річним звітом компанії.

За 2023 фінансовий рік дохід LPP зріс на 9,3% до 17,41 млрд злотих (4,38 млрд доларів США), що відповідає попереднім даним, оприлюдненим минулого тижня. Чистий прибуток збільшився на 85,5% до 1,61 млрд злотих, також відповідно до попередніх оцінок.

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Пан Пєхоцький під час телефонної конференції для інвесторів, аналітиків та ЗМІ зазначив, що ринок великих міст вже насичений, а концепція Sinsay дозволяє відкривати велику кількість магазинів.

У рамках планів зростання компанія прагне збільшити площу своєї логістичної мережі майже на 50% у 2024-2025 роках.

Також LPP планує запропонувати дивіденди у розмірі 610 злотих на акцію, що більше, ніж попередня пропозиція – щонайменше 570 злотих.

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Нагадаємо:

Акції польського ритейлера LPP (бренди Reserved, Cropp і Sinsay) впали на більш ніж 35% після публікації звіту Hindenburg Research, в якому LPP звинуватили в тому, що він фіктивно продав бізнес у РФ та міг зберегти контроль над підприємствами в країні. LPP назвав звіт дезінформаційною атакою.

Польський виробник одягу LPP Group (власник брендів Reserved, Cropp, Sinsay, House та Mohito) спростовує звинувачення дослідницької агенції Hindenburg Research щодо нібитої продовження діяльності в Росії.