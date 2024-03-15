Акції власника брендів Reserved і Sinsay впали на 35% після звинувачень у фіктивному виході з РФ

Bloomberg

Акції польського ритейлера LPP (бренди Reserved, Cropp і Sinsay) впали на більш ніж 35% після публікації звіту Hindenburg Research, в якому LPP звинуватили в тому, що він фіктивно продати бізнес у РФ та міг зберегти контроль над підприємствами в країні. LPP назвав звіт дезінформаційною атакою.

Про це пише Bloomberg.

Під час торгів у Варшаві акції LPP впали на 35,5% після публікації звіту Hindenburg Research. Падіння вартості акцій компанії виявилося найбільшим за її історію і знищило майже 3 млрд дол капіталізації, зазначає агентство.

LPP SA володіє брендами Reserved, Cropp, House, Mohito і Sinsay.

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У своєму звіті Hindenburg Research заявляє, що LPP не повністю пішла з Росії після початку повномасштабної війни в Україні.

У 2022 році LPP заявляла, що продала російські активи китайській компанії FES Retail. LPP повідомляла, що призупинила постачання своєї продукції та інвестиції в Росію. До початку великої війни в Україні російський ринок був для LPP найбільшим після Польщі, пише Bloomberg.

Hindenburg Research стверджує, що FES Retail зареєстрували в Дубаї за день до того, як LPP оголосила про угоду з продажу російського бізнесу. Інвестори-активісти заявили, що колишній топменеджер LPP, ім'я якого не розкривають, назвав угоду "прикриттям для правди" про те, що російський бізнес компанії не продали, і що підприємства ритейлера в Росії "безпосередньо контролюють штаб-квартира і рада директорів LPP".

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Також Hindenburg Research стверджує, що її "таємні покупці" знайшли в магазинах у Москві та Петербурзі одяг, що був ідентичний за дизайном і кодами новим колекціям в онлайн-каталогах LPP у Польщі.

Hindenburg Research пов'язує високі показники у фінансовій звітності LPP із цими обставинами. За версією інвесторів-активістів, ритейлер міг маскувати продаж активів у Росії, маніпулюючи бухгалтерською звітністю.

Вони заявили, що, згідно зі звітом, понад дві третини зростання виручки у 2022-2023 роках припало на розділ "інше" - це 732 млн дол, що становить 20% від загальної суми, хоча в попередні три роки він не перевищував 2%.

LPP у відповідь заявила, що звіт Hindenburg Research - частина "організованої дезінформаційної атаки", яку готували впродовж п'яти місяців і яка спрямована на зниження вартості акцій ритейлера, пише Rzeczpospolita.

Компанія повідомила, що раніше зверталася з цього приводу в МЗС Польщі та податкові органи. Комісія з фінансового нагляду Польщі повідомила, що аналізує ситуацію, як і щоразу, коли з'являються сумніви з приводу зобов'язань компаній щодо розкриття інформації або підозри в маніпулюванні акціями.

Hindenburg Research – це так звана компанія-шортселлер. Її основним заробітком є проведення розслідувань, за підсумками яких вони очікують на падіння акцій компанії, роботу якої вони розслідують. У Hindenburg цього не приховують. Водночас сказати, що Hindenburg може оббріхувати компанії, аби заробити на падінні їх акцій, було б несправедливо. Аби надалі заробляти, їй потрібно мати хорошу репутацію, тому вона не зацікавлена в оприлюдненні відвертої брехні.

Економічна правда