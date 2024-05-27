На Закарпатті розвиватимуть геотермальну енергетику

АТ "Укргазвидобування", що входить в Групу "Нафтогаз", підписало меморандум про співпрацю із Закарпатською ОВА, що має на меті розвиток геотермального потенціалу регіону.

Про це повідомляє пресслужба "Укргазвидобування".

Повідомляється, що підписаний меморандум торкнеться реалізації проєктів з перетворення газу на електрику на Солотвинському та Лютнянському родовищах, а також генерації енергії за децентралізованою схемою.

Це рішення покращить забезпечення потреб Солотвинської та Ставненської територіальних громад.

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"Співпраця відбудеться в площині розробки не лише традиційних для компанії покладів вуглеводнів, але й у сфері наукових досліджень і 3D-сейсміки з метою розкриття геотермального потенціалу регіону", - зазначив перший заступник генерального директора "Укргазвидобування" Віталій Заєць.

Крім того, компанія ініціювала наукові дослідження, які допоможуть оцінити перспективи промислової генерації геотермальної енергії у Закарпатській області.

Нагадаємо:

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АТ "Укргазвидобування" ввела в експлуатацію дві високодебітні свердловини на одному із найглибших родовищ України, які дають 390 тисяч кубометрів газу на добу: 270 та 120 тисяч кубометрів відповідно.

Минулого року більшість підприємств групи "Нафтогаз" покращили свої фінансові результати щонайменше на 40%.

"Нафтогаз України" при підготовці до опалювального сезону планує накопичити принаймні 13 млрд кубометрів газу українського видобутку.