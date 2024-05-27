Гендиректор Федерації роботодавців стверджує, що на кожному підприємстві - 10% мобілізованих 

На кожному нашому підприємстві - близько 10% мобілізованих співробітників.

Про це повідомив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас 8 тис. промислових компаній, і в кожній з них - близько 10% або більше ніж 10% на сьогодні мобілізованих", - сказав він на саміті Мінветеранів "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя" в Києві в понеділок.

Іллічов зазначив, що підприємства працюють над супроводженням мобілізованих людей з першого дня і до повернення їх як ветеранів.

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За його словами, найбільш оптимальний варіант, коли людина повертається саме на своє робоче місце.

"Ми чітко розуміємо, що нині за дефіциту кадрів, ви всі розумієте ситуацію, найбільший кадровий резерв - це ветерани, які будуть повертатися", - констатував Іллічов.

У цьому контексті він наголосив, що важливо не лише зберегти робоче місце й адаптувати до нього ветерана, а й сформувати нові навички.

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Нагадаємо:

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) просить зробити мобілізацію більш прогнозованою і надати компаніям можливість самим визначати критично важливих співробітників для продовження ефективної роботи бізнесу.

На думку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств, мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет країни.

Укрзалізниця просить уряд дозволити бронювати всіх критичних для перевізного процесу працівників, адже за цими посадами вже є дефіцит.