ШІ-стартап Маска залучив 6 мільярдів доларів фінансування

Стартап штучного інтелекту Ілона Маска xAI залучив 6 мільярдів доларів в рамках раунду фінансування серії B за підтримки інвесторів.

Про це повідомила компанія у своєму блозі, пише Reuters.

Гроші будуть використані для виведення перших продуктів xAI на ринок, створення передової інфраструктури та прискорення досліджень і розробок майбутніх технологій, повідомляє xAI.

"У найближчі тижні ми оголосимо ще багато чого", - написав Маск у своєму пості на X у відповідь на оголошення про фінансування.

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Перегони в галузі штучного інтелекту набирають обертів: кілька інвесторів підписали великі чеки для стартапів, які прагнуть конкурувати з такими лідерами ринку, як OpenAI.

Хоча xAI не повідомила, у скільки її оцінили після останнього раунду фінансування, інші ЗМІ раніше припускали, що компанія буде оцінена в суму від 18 до 24 мільярдів доларів.

Нагадаємо:

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Компанія Ілона Маска зі штучного інтелекту xAI анонсувала запуск розширеної версії свого чат-бота Grok - Grok-1.5.

Мільярдер Ілон Маск оголосив, що чат-бот Grok, створений його стартапом штучного інтелекту xAI, буде доступний для всіх преміум-підписників платформи X (колишнього Twitter).

Раніше повідомлялось, що стартап Маска зі штучного інтелекту xAI веде переговори про залучення до 6 млрд дол, оскільки підприємець-мільярдер прагне кинути виклик OpenAI.

Стартап Ілона Маска зі штучного інтелекту xAI планує закрити раунд фінансування на суму близько 18 млрд доларів.

Економічна правда.