ШІ-стартап xAI Маска випустить оновлену версію чат-бота Grok

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Компанія Ілона Маска зі штучного інтелекту xAI анонсувала запуск розширеної версії свого чат-бота Grok - Grok-1.5.

Про це йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що Grok-1.5 буде доступна для перших тестувальників та наявних користувачів Grok на платформі X найближчими днями.

"Одне з найпомітніших покращень у Grok-1.5 - це його продуктивність у кодуванні та математичних задачах. У наших тестах Grok-1.5 показав результат 50,6% у тесті MATH і 90% у тесті GSM8K - двох математичних тестах, що охоплюють широкий спектр олімпіадних завдань від початкової школи до старших класів.

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Крім того, він набрав 74,1% у тесті HumanEval, який оцінює вміння генерувати код і розв'язувати проблеми", - кажуть у xAI.

Ілон Маск написав, що чат-бот Grok-1.5 буде доступний на платформі соціальних мереж X наступного тижня.

"Grok 2 має перевершити нинішній ШІ за всіма показниками. Наразі він навчається", - зазначив мільярдер.

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Нагадаємо:

Мільярдер Ілон Маск оголосив, що чат-бот Grok, створений його стартапом штучного інтелекту xAI, буде доступний для всіх преміум-підписників платформи X (колишнього Twitter).

Ілон Маск подав до суду на OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. Він звинувачує їх у порушенні засновницької угоди, оскільки компанія почала ставити прибуток вище за користь для людства.

Розробник ChatGPT OpenAI спростував заяви Ілона Маска про те, що стартап відмовився від своєї початкової місії з розробки штучного інтелекту на благо людства, а не заради прибутку.

Економічна правда