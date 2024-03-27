Маск відкриє доступ до чат-бота Grok усім преміум-підписникам X

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Мільярдер Ілон Маск оголосив, що чат-бот Grok, створений його стартапом штучного інтелекту xAI, буде доступний для всіх преміум-підписників платформи X (колишнього Twitter).

Про це пише Reuters.

Раніше чат-бот був доступний лише підписникам Premium+.

Оскільки все більше рекламодавців відмовляються від платформи мікроблогів, мільярдер наголосив на зменшенні залежності компанії від реклами і переключив свою увагу на більш привабливі плани підписки.

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"Раніше цього місяця Маск заявив, що xAI відкриє Grok з відкритим вихідним кодом, після того, як він подав до суду на OpenAI за те, що компанія нібито відмовилася від своєї первісної місії на користь комерційної моделі", - пише агентство.

Згодом Маск опублікував відкритий код чат-бота Grok.

Цей крок надасть доступ до коду, що лежить в основі технології, і зблизить xAI з Meta і французькою Mistral, обидві з яких мають моделі ШІ з відкритим вихідним кодом, зазначає агентство Reuters. Google також випустила модель ШІ під назвою Gemma, яку сторонні розробники можуть доопрацювати відповідно до своїх потреб.

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Нагадаємо:

Ілон Маск подав до суду на OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. Він звинувачує їх у порушенні засновницької угоди, оскільки компанія почала ставити прибуток вище за користь для людства.

Розробник ChatGPT OpenAI спростував заяви Ілона Маска про те, що стартап відмовився від своєї початкової місії з розробки штучного інтелекту на благо людства, а не заради прибутку.

Економічна правда