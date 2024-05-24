Новини 24 травня: новий історичний мінімум курсу гривні, за Насірова внесли заставу

Про курс гривні. Вперше в історії офіційний курс долара перевищив 40 грн і становить 40,1 грн/дол.

Про Насірова. 24 травня за ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу в розмірі 55 мільйонів гривень.

Про відключення світла. Графіки погодинних відключень завтра будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання.

Про Гонтарєву і Пишного. Через неправильну монетарну та валютну політику Нацбанку під час війни Міністерство фінансів України недоотримало 200 млрд грн, заявила ексочільниця НБУ Валерія Гонтарева.

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Чинний голова Нацбанку Андрій Пишний відповів на заяви ексголови НБУ Валерії Гонтаревої, яка розкритикувала монетарну й валютну політику Нацбанку під час війни.

Про тарифи на електрику. Протягом тижня до кінця травня уряд ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

Ексклюзив ЕП

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Міністр фінансів Сергій Марченко: На наступний рік маємо непокриту потребу від 12 до 15 мільярдів доларів

Україні бракує 5 мільярдів доларів і закрити цю "діру" уряд може тільки самостійно. Як держава шукає кошти на війну та звідки братиме фінанси у 2025-му?