За ексголову ДФС Романа Насірова внесли 55 мільйонів застави 

ФОТО: ЦПК

24 травня за ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу в розмірі 55 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

Тепер Насірова випустять з-під варти. Однак він повинен прибувати за викликом до суду, не залишати межі Києва без дозволу суду, утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами.

Крім того, Насіров має здати на зберігання усі закордонні паспорти, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України, а також носити електронний браслет.

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Строк дії обов’язків – до 7 липня 2024 року.

Нагадаємо:

На початку травня судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Романа Насірова, зменшивщи розмір застави до 55 млн грн.

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Раніше захист Насірова просив визначити заставу у розмірі 22 млн грн.

Загалом Насіров перебуває під вартою вже півтора року. У жовтні 2022 року його взяли під варту із заставою у 523 млн грн. З того часу запобіжний захід неодноразово продовжувався, але заставу зменшили уже майже вдесятеро.

Ексголову ДФС обвинувачують у ймовірному отриманні хабара в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Бахматюка.