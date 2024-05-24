Пишний відреагував на критику Гонтаревої: лондонський котел плавить не гірше, ніж закарпатський

фото: нбу

Чинний голова Нацбанку Андрій Пишний відповів на заяви ексголови НБУ Валерії Гонтаревої, яка розкритикувала монетарну й валютну політику Нацбанку під час війни.

Про це Пишний заявив в ефірі Радіо NV.

"Я абсолютно не сприймаю ту критику, яка була озвучена, і вважаю її неприйнятною для оцінки роботи Національного банку", - заявив чинний голова НБУ.

"Колишня голова НБУ не може не пам’ятати, як в Національному банку ухвалюються рішення: колегіальність, обговорення, дискусія, ретельний аналіз усіх параметрів. Пошук оптимального балансу, ризику. Це те, що лежить в основі якості, яку генерує Національний банк...

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Таке враження, що лондонський котел плющить і плавить не гірше, ніж закарпатський", - додав Пишний.

Він також заявив, що, згідно з Конституцією та ЗУ про НБУ, задачами Нацбанку є забезпечення стабільності гривня, цінової й фінансової стабільності та підтримка економічного розвитку.

"Конституція Україні чітко визначила, що головна функція Нацбанку - це забезпечити стабільність національної валюти. Закон визначив, що наш перший мандат - це забезпечення цінової, фінансової та курсової стабільності. За умови виконання попередніх двох здійснюється підтримка економічного розвитку. Ця тріада є важливою для розуміння того, в рамках якої концепції повинні відбуватися процеси".

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Прийшовши в Нацбанк у 2022 році, я побачив 4 обміні курси: офіційний, картковий, міжбанківський та готівковий. І різниця між офіційним і готівковим складала більше 20%. Я побачив абсолютно нефункціональні трансмісійні канали. Це означає, що будь-яке монетарне рішення, яке ухвалює Національний банк, не досягає відповідної мети. Валютний канал не функціонує, процентний канал не функціонує, внутрішній борговий ринок лежить. Немає нічого", - додав Пишний.

Голова НБУ також заявив, що такі заяви Гонтаревої завдають збитків Україні.

"Коли нам аплодує Світовий банк, МВФ на щорічних зборах каже про вмілу політику української влади, видатні заходи - мені дивно усвідомлювати той факт, що у когось з екскерівництва НБУ можуть бути чесні наміри насправді щодо цієї критики.

Не може колишній голова НБУ не усвідомлювати, якої шкоди завдає ця безпідставна тенденційна і небезпечна критика", - резюмував Пишний.

Нагадаємо:

Через неправильну монетарну та валютну політику Нацбанку під час війни Міністерство фінансів України недоотримало 200 млрд грн, заявила ексочільниця НБУ Валерія Гонтарева.

Економічна правда