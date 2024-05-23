"У мене є великі сумніви": Стефанчук прокоментував економічне бронювання 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поки що скептично ставиться до питання про економічне бронювання від мобілізації.

Про це сказав Стефанчук на брифінгу в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я зможу дати відповідь на це запитання лише після того, як я побачу конкретний механізм реалізації", - сказав Стефанчук.

Голова Верховної Ради наголосив, що доволі часто "за красивою пафосною назвою в нас губиться якась логіка тих чи інших процесів".

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"У мене є великі сумніви, тому що я знаю, що дуже мало країн, де це спрацювало б", - наголосив спікер.

Водночас Стефанчук зазначив, що якщо вдасться отримати якийсь досвід, якщо буде можливість забезпечити рівноправність усіх громадян перед своїми обов'язками захищати батьківщину, якщо буде можливість досягти справедливості в такому підході, він, можливо, і підтримає цей варіант.

"Але для цього я маю ознайомитися з ним, тому що я вже дуже довго в політиці, а перед цим ще дуже довго в університетській сфері, щоб вірити гарним заголовкам. Я хочу прочитати книжку в цілому", - сказав він.

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Нагадаємо:

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) просить зробити мобілізацію більш прогнозованою і надати компаніям можливість самим визначати критично важливих співробітників для продовження ефективної роботи бізнесу.

На думку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств, мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет країни.

Укрзалізниця просить уряд дозволити бронювати всіх критичних для перевізного процесу працівників, адже за цими посадами вже є дефіцит.