На Дегтярівському шляхопроводі завершили ремонтні роботи

КМДА

На Дегтярівському шляхопроводі завершили весь комплекс робіт, фактично побудував новий об'єкт.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Зокрема, відкрили заїзди та з’їзди з нього. Проїзд для автотранспорту та трамваю шляхопроводом відкрили наприкінці минулого року", повідомив він.

За його словами, мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками й фактично побудували новий шляхопровід

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"На ньому зберегли трамвайну лінію, яка проходить вздовж вулиці Дегтярівської. За сучасними технологіями влаштували відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит", - продовжив Кличко.

Крім того, при реконструкції змонтували перильну огорожу, встановили антипаркувальні стовпчики. Фахівці здійснили роботи з озеленення та благоустрою території й влаштували тротуари з велодоріжкою.

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Журналісти виявили завищені у кілька разів ціни на будматеріали у кошторисі реконструкції Дегтярівського шляхопроводу в Києві, загальна вартість якої становить 920 мільйонів гривень.

30 вересня на Шулявці у Києві на вулиці Олександра Довженка обвалилися балки Дегтярівського шляхопроводу.

Балки Дегтярівського шляхопроводу на вулиці Олександра Довженка у Києві, які обвалилися 30 вересня, були експериментальними, подібні елементи в Україні були використані при будівництві ще одного мосту.

Інцидент на Дегтярівському шляхопроводі, пов’язаний з обвалом балок 30 вересня, не вплине на вартість робіт, усі наслідки ліквідує власним коштом підрядник - компанія "Ростдорстрой".

Співробітники Головного управління Національної поліції розпочали досудове розслідування за фактом можливої розтрати коштів на реконструкції Дегтярівського шляхопроводу в Києві.