Китайські авто охопили 15% квітневого ринку нових легковиків в Україні 

Упродовж минулого місяця українці придбали майже 1,2 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Це у півтора раза більше, ніж у квітні 2023 року.

Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників Укравтопром.

З цієї кількості: нових – 845 од. (+66%); вживаних – 317 од. (+17%) од. Загалом автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,6%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 77%.

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Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

VOLKSWAGEN ID.4 - 141 од.;

HONDA M-NV - 72 од.;

NISSAN Ariya - 68 од.;

BYD Song Plus - 52 од.;

CHERY Tiggo 4 Pro - 47 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

VOLKSWAGEN ID.4 - 68 од.;

NISSAN Ariya - 42 од.;

TOYOTA BZ4X - 19 од.;

HONDA M-NV - 17 од.;

HONDA eNS1 - 15 од.

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Нагадаємо:

У квітні попит на гібридні авто в Україні зріс на 43% відносно минулого року.