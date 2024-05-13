Китайські авто охопили 15% квітневого ринку нових легковиків в Україні
Упродовж минулого місяця українці придбали майже 1,2 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Це у півтора раза більше, ніж у квітні 2023 року.
Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників Укравтопром.
З цієї кількості: нових – 845 од. (+66%); вживаних – 317 од. (+17%) од. Загалом автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,6%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 77%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- VOLKSWAGEN ID.4 - 141 од.;
- HONDA M-NV - 72 од.;
- NISSAN Ariya - 68 од.;
- BYD Song Plus - 52 од.;
- CHERY Tiggo 4 Pro - 47 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- VOLKSWAGEN ID.4 - 68 од.;
- NISSAN Ariya - 42 од.;
- TOYOTA BZ4X - 19 од.;
- HONDA M-NV - 17 од.;
- HONDA eNS1 - 15 од.
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Нагадаємо:
У квітні попит на гібридні авто в Україні зріс на 43% відносно минулого року.