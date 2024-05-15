У Києві та кількох областях скасували екстренні відключення

Станом на 09:00 екстрене відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Енергетики повертають світло у всі домівки. Просимо вас продовжувати розумно споживати електрику. Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою", – закликали у ДТЕК.

Нагадаємо:

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14 травня компанія-постачальник електроенергії Yasno оголосила, що у Києві та Дніпропетровській області за вказівкою Укренерго діють екстрені відключення електроенергії.

Згодом "Укренерго" заявило, що вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.