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У Києві та кількох областях скасували екстренні відключення

Середа, 15 травня 2024, 09:16 - Анастасія Дячкіна

Станом на 09:00 екстрене відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК. 

"Енергетики повертають світло у всі домівки. Просимо вас продовжувати розумно споживати електрику. Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою", – закликали у ДТЕК. 

Нагадаємо: 

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14 травня компанія-постачальник електроенергії Yasno оголосила, що у Києві та Дніпропетровській області за вказівкою Укренерго діють екстрені відключення електроенергії. 

Згодом "Укренерго" заявило, що вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.

енергетика електроенергія ДТЕК Київ
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