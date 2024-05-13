Anglo American вдруге відхилила пропозицію BHP поглинути компанію за $39 млрд

Anglo American відмовилась від переглянутої пропозицію найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP про купівлю компанії. Раніше компанія відмовилась від першої пропозиції.

Про це повідомляє Financial Times.

BHP заявила, що її переглянута пропозиція була структурована так само як і початкова, але надала б акціонерам Anglo більшу частку в BHP, однак остання знову відмовила у продажі. Оновлена угода являла б собою 15-відсоткове збільшення коефіцієнта обміну при злитті і збільшує сукупну частку власності акціонерів Anglo American в об'єднаній групі до 16,6% з 14,8% у першій пропозиції BHP

"BHP висунула переглянуту пропозицію раді директорів Anglo American, яка, на наше глибоке переконання, була б взаємовигідною для BHP та акціонерів Anglo American. Ми розчаровані тим, що ця друга пропозиція була відхилена", - повідомив виконавчий директор BHP Майк Генрі.

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Нагадаємо:

У квітні найбільша гірничодобувна компанія світу BHP Group запропонувала викупити 100% акцій свого конкурента Anglo American за 38,8 мільярда доларів.

Пізніше Anglo American Plc відхилила пропозицію про поглинання від найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP Group вартістю 39 мільярдів доларів, заявивши, що вона значно недооцінює компанію.

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