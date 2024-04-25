BHP пропонує купити конкурента Anglo American за майже $39 мільярди

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Найбільша гірничодобувна компанія світу BHP Group запропонувала викупити 100% акцій свого конкурента Anglo American за 38,8 мільярда доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільша гірничодобувна компанія світу запропонувала угоду, в якій Anglo спочатку виділить контрольні пакети акцій південноафриканських компаній з видобутку платини та залізної руди своїм акціонерам, а потім придбає їх у BHP. Загальна вартість однієї акції необов'язкової пропозиції становить близько 25,08 фунтів стерлінгів, повідомила BHP, що на 14% вище за ціну закриття торгів Anglo в середу.

Об'єднання з Anglo дасть BHP приблизно 10% світової пропозиції мідних рудників напередодні очікуваного дефіциту пропозиції, який, за прогнозами багатьох оглядачів ринку, призведе до стрімкого зростання цін.

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У разі успіху ця угода стане історичною, адже з приєднанням Anglo American, BHP значно перевищить найближчих конкурентів з видобутку міді. Пропонована угода свідчить про повернення BHP до політики укладення великих договорів.

Минулого року BHP придбала виробника міді OZ Minerals Ltd. приблизно за 6,4 млрд дол, що стало її першою великою покупкою за останні роки, але до цього часу вона зосереджувалася на продажі таких активів, як нафта, газ і вугілля.

Економічна правда

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