Через нестачу потужностей протягом доби планують відключати від електрики промисловість

Через значні пошкодження енергоінфраструктури і нестачу електроенергії у вечірні години планують обмежувати промислових споживачів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

Українська енергетика продовжує перебувати у скрутному становищі.

Минулої доби потреби енергосистеми покривались власною генерацією, комерційним імпортом, а також аварійною допомогою з Польщі, Румунії та Словаччини. Обсяг екстреної допомоги збільшився з менше ніж 1%, до приблизно 2% від добового споживання енергосистеми.

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Через нестачу електроенергії, планують вводити обмеження для промислових споживачів.

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Нагадаємо:

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Внаслідок ворожих атак, по всій деокупованій частині Херсонщини відсутня електроенергія. Це, зокрема, призвело до аварій в системі водопостачання.