Новини 8 квітня: циркачі отримали бронювання, гральний бізнес збільшив статки у 28 разів

Про атаки РФ. Росія змінила тактику атак по енергоінфраструктурі України, використовуючи високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених, ніж Київ, районах. Деякі об'єкти не зможуть повністю відновити до наступної зими.

Про Volia. Компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксав’є Ніеля, планує об'єднати Датагруп-Volia та Lifecell, покупка яких планується, в одну компанію.

Про литовські ТЕС. Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті ТЕС на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми.

Про гральний бізнес. Доходи лідерів грального бізнесу в Україні за 2023 рік зросли у 28 разів – до 54,9 млрд грн в порівнянні з 1,9 млрд грн у 2022-му.

Реклама:

Про "реформу" БЕБ. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у новій редакції законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Втім, без зауважень бізнесу та узгодження іноземних партнерів.

Про циркачів. Мінкульт підтвердив Криворізькому, Харківському, Дніпровському, Одеському, Львівському циркам статус критично важливих для економіки й забезпечення життєдіяльності населення підприємств. Їхні працівники отримують відстрочки від мобілізації.

Ексклюзив ЕП

Реклама:

Більше ніж просто месенджер: на що перетворився Telegram в Україні та чи зможе влада його заборонити?

Як виріс Telegram в Україні і чи зможе влада вплинути на месенджер, яким часто сама зловживає?

