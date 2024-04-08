"Укрнафта" пробурить ще дві нафтові свердловини на заході України

ПАТ "Укрнафта" готує майданчик для буріння двох розвідувальних свердловин на заході України. Загальний початковий видобуток має становити 41 тонну нафти на добу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Наразі триває підготовка до буріння двох свердловин на заході України", – йдеться у повідомленні.

Початковий видобуток нафти першою свердловиною має становити 16 тонн на добу. Другої - 25 тонн на добу.

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Нагадаємо:

За результатами 2023 року чистий прибуток компанії склав 23,6 млрд грн.

"Укрнафта" почала бурити нову нафтову свердловину на родовищі, що розташоване на Заході України.

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"Укрнафта" отримала додатковий дебіт в 138 тонн нафти на добу після проведення заходів з інтенсифікації видобутку на одному з західних родовищ.