У Німеччині домовились про припинення страйків в аеропортах

Компанії-оператори аеропортів у Німеччині домовилися про угоду зі співробітниками служби безпеки після низки страйків у деяких з найбільших аеропортів країни.

Про це повідомляє DW.

Німецька профспілка Verdi уклала угоду про оплату праці для близько 25 000 співробітників служби безпеки, щоб запобігти новим страйкам.

Суперечка з аеропортами призвела до низки страйків у деяких з найзавантаженіших транспортних центрів Німеччини, у дні проведення страйків було скасовано велику кількість авіарейсів.

Мирна угода була укладена після старту арбітражного процесу, що розпочався у п’ятницю в таємному місці.

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Компанія Verdi заявила, що не вимагатиме подальших зупинок роботи постачальників послуг безпеки до завершення арбітражного процесу. Комітети асоціації роботодавців BDLS та профспілки мають прийняти або відхилити рекомендацію арбітражу до обіду вівторка.

Представники BDLS заявили, що рекомендація передбачає підвищення заробітної плати на 13,1% - 15,1% протягом 15 місяців.

Нагадаємо:

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На початку лютого працівники Lufthansa також проводили страйк у найбільших аеропортах Німеччини.

У другій половині лютого Німецька профспілка Verdi проводила страйк наземного персоналу авіакомпанії Lufthansa AG у великих містах Німеччини.

Профспілка бортпровідників авіакомпанії Lufthansa закликала своїх членів до страйку авіакомпанії і перевізнику CityLine, щоб наполягати на своїх вимогах щодо підвищення зарплати.

У вівторок, 12 березня, в аеропорту Франкфурта розпочався страйк бортпровідників Lufthansa, який може зачепити десятки тисяч пасажирів.