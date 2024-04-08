НКРЕКП підвищила привабливість українських газосховищ для іноземних клієнтів

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила низку змін, які підвищать привабливість українських газосховищ для іноземних клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Йдеться про зміни до Кодексу газосховищ та Типового договору зберігання. Зокрема, замовники зможуть замовляти потужність газосховищ на базовий сезон закачування та базовий сезон відбору окремо, а також на декілька місяців в одному році зберігання.

Крім того, НКРЕКП скасувала криві закачування/відбору природного газу. Натомість запроваджується практика надання доступу до газосховищ через розподіл потужності з правом зберігання/закачування/відбору однакового обсягу газу протягом кожної газової доби для відповідного періоду розподілу потужності.

Послуги зберігання (закачування, відбору) газу надаватимуться переважно на умовах використання гарантованої та умовно-гарантованої потужності (мінімум 90% технічної потужності, крім потужності закачування у базовий сезон відбору та потужності відбору у базовий сезон закачування, періоду розподілу потужності на добу наперед).

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"Вказані зміни дозволять збільшити дохід від експлуатації сховищ для України при незмінних тарифах. Це вигідно і для європейських споживачів, адже тарифи на зберігання та обслуговування в українських сховищах є нижчими, ніж у країнах-членах ЄС", - наголосили в НКРЕКП.

Нагадаємо:

За результатом обстрілу було пошкоджено наземну інфраструктуру одного із підземних сховищ "Нафтогазу" на заході країни.

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Україна прагне запевнити європейських трейдерів природного газу, що зберігання палива у підземних сховищах країни залишається безпечним, попри нещодавню російську атаку.

Європейський Союз матиме достатньо газу у сховищах наступної зими, а решта покупців російського трубопровідного газу в Центральній Європі працюють над альтернативним імпортом на випадок припинення транзиту через Україну.