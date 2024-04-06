Другий офіс "Зроблено в Україні" відкрили в Чернігові

Мінекономіки

У Чернігові відкрили регіональний офіс "Зроблено в Україні" для підтримки мікро- та малого бізнесу регіону.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Регіональний офіс програми у Чернівцях став другим після офісу в Сумах. Він працюватиме на базі Чернігівського обласного центру зайнятості.

"Тут малий і мікробізнес зможе отримати консультації, допомогу в оформленні документів для отримання грантів та участі в інших програмах підтримки. Ми бачимо запит від підприємців на такі офіси, адже це можливість швидко і в зручному форматі не лише отримати інформацію, а навіть безпосередньо подати заявку чи вирішити проблемні питання", - зазначив перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, офіси "Зроблено в Україні" — лише невелика складова політики Уряду з підтримки бізнесу.

Пріоритетами Кабміну на цей рік є, зокрема, стимулювання виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор та збільшення обсягів несировинного експорту. Особливо це важливо у контексті прифронтових та деокупованих регіонів, де бізнес постраждав найбільше.

"В цьому році на програми підтримки бізнесу ми заклали до бюджету понад 45 мільярдів гривень. Це рекордна сума за останні роки. Для Чернігівщини на цей рік передбачили 1,25 мільярда гривень Ця сума може бути збільшена, адже чим активніше бізнеси регіону будуть розвивати виробництво і подаватимуться на програми підтримки, тим більше коштів зможуть отримати", - додала очільниця Мінекономіки.

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Нагадуємо:

Наприкінці березня у Сумах відкрили перший офіс платформи "Зроблено в Україні" для підтримки мікро- та малого бізнесу.

27 березня вперше пройшла регіональна зустріч щодо нової програми економічної політики "Зроблено в Україні".

У кінці лютого президент Володимир Зеленський оголосив про старт нової економічної платформи "Зроблено в Україні". Новостворена платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави і підприємців.