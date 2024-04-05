У березні до держбюджету надійшло акцизного податку на понад 9 мільярдів

У березні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 9,2 млрд грн акцизного податку.

Про це повідомляє пресслужба податкової служби.

"У березні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 9,2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Найбільше додаткових надходжень отримано від:

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Тютюнових виробів: на 0,3 млрд грн, або 105,8% від доведеного завдання (5,9 млрд грн);

Електричної енергії: в сумі 0,2 млрд грн, або 135,9% від доведеного завдання (0,6 млрд грн);

Лікеро-горілчаної продукції: на 0,1 млрд грн, або 112,6% від доведеного завдання (0,8 млрд гривень).

Нагадаємо:

У перші три місяці року Україні не вистачило 257,4 мільярда гривень власних коштів для покриття видатків держбюджету.

Водночас податкова та митна служби перевиконали план надходжень до держбюджету на майже 10 мільярдів гривень.

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Дефіцит державного бюджету України за підсумками першого кварталу оцінюється у 197 млрд грн, зокрема у березні він становив 103 млрд грн.