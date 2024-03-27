США просять союзників запровадити жорсткіші обмеження на китайське виробництво чіпів

Сполучені Штати звернулися до своїх союзників із проханням запровадити жорсткіші обмеження на обслуговування обладнання з виробництва мікрочіпів у Китаї.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Ми наполягаємо на тому, щоб не обслуговувати ключові компоненти. І саме про це ми ведемо переговори з нашими союзниками", – заявив у середу у Вашингтоні заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Алан Естевес. Він додав, що США не прагнуть обмежувати постачальників обладнання в обслуговуванні менш важливих деталей, які китайські компанії можуть ремонтувати самостійно.

Як повідомляє Bloomberg News, Huawei та її партнер із виробництва чіпів Semiconductor Manufacturing International Corp. покладалися у виробництві на іноземне обладнання від американських постачальників, таких як Applied Materials Inc., та голландського виробника ASML Holding NV.

Реклама:

Після успіху Huawei у 2023 році США посилили тиск на союзників, щоб ті обмежили доступ Китаю до передових технологій. Вашингтон заборонив Applied Materials та іншим американським компаніям обслуговувати своє обладнання, розміщене на підприємствах, що потрапили до чорного списку США. Нідерланди та Японія, тим часом, не мають подібних обмежень для своїх компаній.

Нагадаємо:

Адміністрація США розглядає можливість внесення до чорного списку низки китайських напівпровідникових фірм, пов'язаних з Huawei Technologies Co., після того, як телекомунікаційний гігант минулого року здійснив значний технологічний прорив, повідомили люди, знайомі з цим питанням.

Реклама:

У рамках заміни західного обладнання китайськими аналогами, уряд КНР запровадив нові правила, які поступово витіснятимуть іноземні комплектуючі з ужитку у державному у секторі.