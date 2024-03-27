РФ стає важче експортувати нафту, оскільки Китай, ОАЕ та Туреччина посилюють контроль за банками – Reuters

Російські нафтові компанії стикаються з затримками в оплаті за нафту і паливо на кілька місяців, оскільки банки в Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) стають більш обережними через вторинні санкції США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела

Зазначається, що затримки платежів зменшують надходження до Кремля та роблять їх нестабільними, дозволяючи Вашингтону досягати подвійних санкційних цілей – перешкоджати надходженню коштів до РФ, щоб покарати її за війну в Україні, і водночас не переривати глобальні енергетичні потоки.

Кілька банків у Китаї, ОАЕ та Туреччині за останні тижні посилили свої вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмови у грошових переказах до Росії.

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"Банки, обережно ставлячись до вторинних санкцій США, почали вимагати від своїх клієнтів надати письмові гарантії того, що жодна фізична чи юридична особа зі списку SDN (Special Designated Nationals) США не бере участі в угоді або не є бенефіціаром платежу", – йдеться в повідомленні.

Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що проблеми з платежами існують, коли його запитали про повідомлення про те, що банки в Китаї сповільнили платежі.

Додається, що ще у грудні 2023 року Мінфін США видало розпорядження, в якому попереджено про можливе застосування санкцій за ухилення від дотримання Росією цінових обмежень щодо іноземних банків і заклик до них посилити контроль за дотриманням вимог.

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Це стало першим прямим попередженням про можливість вторинних санкцій проти Росії, що поставило її в один ряд з Іраном у деяких сферах торгівлі.

Відповідно до наказу США банки Китаю, ОАЕ та Туреччини, які працюють з Росією, посилили перевірки, почали вимагати додаткову документацію.

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Економічна правда