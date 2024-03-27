США працюють із країнами G7, щоб посилити обмеження для продажу російської нафти – Держдеп

США разом з іншими країнами Великої сімки, які входять до Коаліції обмеження цін, працюють над додатковими кроками щодо зменшення можливостей РФ отримувати прибутки від продажу нафти, які Кремль використовує у війні проти України.

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, передає кореспондент Укрінформу.

"Коротка відповідь – так. Ми сповнені рішучості працювати з нашою Коаліцією обмеження цін, щоб позбавити Росію ресурсів", – наголосив представник Держдепу у відповідь на запитання, чи відбуваються дискусії в G7 щодо додаткових кроків для обмеження цін на російську нафту.

Він нагадав, що США разом з іншими країнами Коаліції уже вжили заходів, щоб посилити обмеження. Зокрема, були введені санкції проти судноплавних компаній та суден, які порушували ці правила. Крім того, запроваджені обмеження проти російських підприємств, зокрема "Новатек" та "Арктик СПГ-2", які працюють у сфері енергетики.

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"Буде більше, я вам обіцяю, оскільки ми прагнемо посилити режим санкцій навколо Росії. Я зараз не буду розповідати про конкретні санкційні дії, але скажу, що ми віддані рішучій імплементації цих обмежень", – зауважив дипломат.

Нагадаємо:

З початку жовтня США посилили санкції проти широкого флоту танкерів, що перевозять російську нафту, з тих пір десятки танкерів, що потрапили під санкції, стоять без діла.

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Російські нафтові компанії стикаються з затримками в оплаті за нафту і паливо на кілька місяців, оскільки банки в Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) стають більш обережними через вторинні санкції США.





