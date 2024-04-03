Петиція щодо виходу Raiffeisen Bank з РФ набрала 50 тисяч голосів

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Петиція міжнародної коаліції громадянського суспільства із закликом до правління Raiffeisen Bank International "негайно закрити свій бізнес у Росії, країні, визнаній Європарламентом державою-спонсором тероризму", набрала понад 49700 голосів.

Про це повідомляє B4Ukraine.

"Якщо тисячі з нас натиснуть на членів правління "Райффайзен Банку" безпосередньо перед їхнім щорічним засіданням у Відні, у нас буде шанс заблокувати доступ Росії до фінансових ресурсів, що живлять її несправедливу агресію", - заявили автори петиції.

Зазначається, що звернення міжнародної коаліції B4Ukraine, спільне з організаціями BankTrack і WeMove Europe, стосується загальних зборів керівництва банку, запланованих на 4 квітня у Відні.

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Активісти планують почати мітинг о 9 ранку за адресою Wiener Stadthalle, Hall F, Roland-Rainer-Platz, щоб спонукати правління Raiffeisen розірвати зв’язки з країною-агресором - Російською Федерацією

"Нашим колективним тиском ми покажемо, що вся Європа спостерігає. Нам набридли їхні ухильні подвійні угоди, і ми хочемо дій. Разом ми могли б змусити Raiffeisen припинити фінансування воєнної машини Путіна", - йдеться у заяві.

B4Ukraine закликає правління Raiffeisen Bank International AG списати російські активи банку та, як це зробили інші кредитори до них, якнайшвидше вийти з Росії, не передаючи цінні активи, які могли б бути використані нею для продовження війни проти України.

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Нагадаємо:

17 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції тимчасово вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій.

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Економічна правда