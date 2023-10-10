Найбільший приватний девелопер Китаю Country Garden опинився на межі дефолту
Найбільший приватний девелопер Китаю, Country Garden, попередив про можливий дефолт за своїми міжнародними боргами, що стане значним ударом по сектору нерухомості країни, який перебуває в скрутному становищі.
Про це пише Financial Times.
Компанія, яка має близько 200 млрд дол зобовʼязань і близько 10 млрд дол доларового боргу, заявила, що пропустила платіж у розмірі 470 млн гонконгських доларів (60 млн дол) за деякими своїми боргами.
Country Garden також очікує, що "не зможе виконати всі свої платіжні зобов'язання", коли настане термін їх сплати.
"Така несплата може призвести до того, що кредитори групи вимагатимуть прискорення виплати відповідної заборгованості перед ними або вжиття заходів примусового стягнення", - заявила компанія.
У заяві також підкреслюється раптове погіршення фінансового стану Country Garden, яка до цього часу в цьому році витримувала загальносекторальну кризу на ринку нерухомості після дефолту свого конкурента Evergrande у 2021 році.
Потенційний дефолт також посилює занепокоєння щодо сектору нерухомості Китаю, який зазвичай забезпечує понад чверть економічної активності країни, але вже два роки страждає від затримок у будівництві після хвилі дефолтів за облігаціями забудовників, а також падіння попиту, додає FT.
Country Garden повідомила, що її продажі за перші дев'ять місяців року знизилися на 44% порівняно з аналогічним періодом 2022 року і впали у вересні шостий місяць поспіль.
"Оскільки не відбулося суттєвого покращення продажів нерухомості в масштабах галузі, група стикається зі значною невизначеністю щодо продажу активів, і очікується, що її позиція ліквідності залишатиметься дуже жорсткою в короткостроковій та середньостроковій перспективі", - зазначили в групі.
У серпні Country Garden пропустила виплати за міжнародними облігаціями, що спричинило 30-денний пільговий період, протягом якого вона ледь уникнула дефолту минулого місяця. У вівторок компанія заявила, що не планує здійснювати виплати "протягом відповідних пільгових періодів", один з яких закінчується наступного тижня.
"Доля Country Garden, який раніше вважався більш стабыльним, ніж інші приватні забудовники, і мав право на державну підтримку, чинитиме тиск на китайських посадовців, які спочатку прагнули обмежити кредитне навантаження на забудовників у 2020 році.
Останніми місяцями Пекін збільшив підтримку сектору нерухомості та знизив ставки, а окремі міста також пом'якшили політику, спрямовану на стримування перегріву цін. Однак перспективи галузі затьмарює невизначеність щодо невирішених дефолтів", - додає видання.
План реструктуризації боргів Evergrande, девелопера з найбільшою заборгованістю у світі, який вперше пропустив виплати за своїми міжнародними боргами два роки тому, був зірваний наприкінці вересня після того, як компанія послалася на невизначене "розслідування" і вказала на регуляторні обмеження на випуск нових облігацій.
У понеділок радники міжнародних власників облігацій, які володіють близько 6 млрд дол, виступили проти девелопера, заявивши, що їх "залишили в невіданні" після раптового скасування плану.
Група власників облігацій заявила, що нинішній "базовий сценарій" полягає в тому, що компанія буде ліквідована на слуханнях про ліквідацію в Гонконзі наприкінці місяця.
Sunac, ще один колишній великий приватний девелопер у Китаї, цього місяця отримав схвалення гонконгського суду на власний план реструктуризації вартістю 10 млрд дол. Проблеми Country Garden також посилили побоювання, що криза перекинеться на інші сектори.
В окремій заяві для Financial Times компанія Country Garden заявила, що сподівається "комплексно вирішити поточні боргові ризики компанії за кордоном". У вересні компанія повідомила про 7 млрд дол збитків у першому півріччі.
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Економічна правда