Найбільший приватний девелопер Китаю Country Garden опинився на межі дефолту

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Найбільший приватний девелопер Китаю, Country Garden, попередив про можливий дефолт за своїми міжнародними боргами, що стане значним ударом по сектору нерухомості країни, який перебуває в скрутному становищі.

Про це пише Financial Times.

Компанія, яка має близько 200 млрд дол зобовʼязань і близько 10 млрд дол доларового боргу, заявила, що пропустила платіж у розмірі 470 млн гонконгських доларів (60 млн дол) за деякими своїми боргами.

Country Garden також очікує, що "не зможе виконати всі свої платіжні зобов'язання", коли настане термін їх сплати.

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"Така несплата може призвести до того, що кредитори групи вимагатимуть прискорення виплати відповідної заборгованості перед ними або вжиття заходів примусового стягнення", - заявила компанія.

У заяві також підкреслюється раптове погіршення фінансового стану Country Garden, яка до цього часу в цьому році витримувала загальносекторальну кризу на ринку нерухомості після дефолту свого конкурента Evergrande у 2021 році.

Потенційний дефолт також посилює занепокоєння щодо сектору нерухомості Китаю, який зазвичай забезпечує понад чверть економічної активності країни, але вже два роки страждає від затримок у будівництві після хвилі дефолтів за облігаціями забудовників, а також падіння попиту, додає FT.

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Country Garden повідомила, що її продажі за перші дев'ять місяців року знизилися на 44% порівняно з аналогічним періодом 2022 року і впали у вересні шостий місяць поспіль.

"Оскільки не відбулося суттєвого покращення продажів нерухомості в масштабах галузі, група стикається зі значною невизначеністю щодо продажу активів, і очікується, що її позиція ліквідності залишатиметься дуже жорсткою в короткостроковій та середньостроковій перспективі", - зазначили в групі.

У серпні Country Garden пропустила виплати за міжнародними облігаціями, що спричинило 30-денний пільговий період, протягом якого вона ледь уникнула дефолту минулого місяця. У вівторок компанія заявила, що не планує здійснювати виплати "протягом відповідних пільгових періодів", один з яких закінчується наступного тижня.

"Доля Country Garden, який раніше вважався більш стабыльним, ніж інші приватні забудовники, і мав право на державну підтримку, чинитиме тиск на китайських посадовців, які спочатку прагнули обмежити кредитне навантаження на забудовників у 2020 році.

Останніми місяцями Пекін збільшив підтримку сектору нерухомості та знизив ставки, а окремі міста також пом'якшили політику, спрямовану на стримування перегріву цін. Однак перспективи галузі затьмарює невизначеність щодо невирішених дефолтів", - додає видання.

План реструктуризації боргів Evergrande, девелопера з найбільшою заборгованістю у світі, який вперше пропустив виплати за своїми міжнародними боргами два роки тому, був зірваний наприкінці вересня після того, як компанія послалася на невизначене "розслідування" і вказала на регуляторні обмеження на випуск нових облігацій.

У понеділок радники міжнародних власників облігацій, які володіють близько 6 млрд дол, виступили проти девелопера, заявивши, що їх "залишили в невіданні" після раптового скасування плану.

Група власників облігацій заявила, що нинішній "базовий сценарій" полягає в тому, що компанія буде ліквідована на слуханнях про ліквідацію в Гонконзі наприкінці місяця.

Sunac, ще один колишній великий приватний девелопер у Китаї, цього місяця отримав схвалення гонконгського суду на власний план реструктуризації вартістю 10 млрд дол. Проблеми Country Garden також посилили побоювання, що криза перекинеться на інші сектори.

В окремій заяві для Financial Times компанія Country Garden заявила, що сподівається "комплексно вирішити поточні боргові ризики компанії за кордоном". У вересні компанія повідомила про 7 млрд дол збитків у першому півріччі.

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Нагадаємо:

Китайський мільярдер та голова девелоперської компанії China Evergrande Group Хуей Ка Ян знаходиться під домашнім арештом та наглядом поліції.

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Економічна правда