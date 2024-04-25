Кабмін вніс столичний готель "Україна" до переліку великої приватизації

Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації державної власності готель "Україна".

Про це йдеться в розпорядженні від 23 квітня 2024 р. № 352-р.

Раніше, Фонд державного майна оцінив готель "Україна" у понад мільярда гривень.

Нагадаємо:

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Повідомлялось, що Фонд державного майна планує виставити на приватизацію готель "Україна" у Києві.

Кабмін забрав у Міністерства оборони і передав в управлінння Фонду держмайна для приватизації тризірковий готель "Козацький", який знаходиться в центрі Києва на Майдані Незалежності.