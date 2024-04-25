Із 120 тонн проданого бурштину з України легальні тільки десь 40-50 – Мазепа

Ігор Мазепа Фото ЕП

За оцінками бізнесмена Ігоря Мазепи лише близько 40-50% проданого з України бурштину добувається легально.

Про це він заявив в інтерв'ю "Економічній правді".

"Зараз ситуація така, що з десь 100-120 тонн, які продаються бурштину з України, легально тільки 40, можливо, 50. Тобто, десь третина реально. Це ми бачимо з пропозиції української сировини в Китаї – найбільшому імпортеру бурштину. Точної цифри не знає ніхто, але більш-менш десь так і є", – зазначив бізнесмен.

За його словами, він планує і надалі інвестувати у видобуток бурштину.

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"Ще планую розвивати проєкти з видобутку, бо зараз йде боротьба з росіянами за китайський ринок. Ми вже взяли в розробку другий кар’єр, можливо, купимо ще й третій", – додав він.

Ігор Мазепа є співвласником компанії "Центр "Сонячне ремесло" - найбільшого в Україні приватного підприємства, яке займається промисловим видобутком бурштину. Крім Мазепи бенефіціаром компанії є Юрій Благодир, а засновником - Галина Симха.

Читайте детальніше в інтерв'ю: "У законах є "сірі зони" для недоброчесних "ментів". Ігор Мазепа про тиск правоохоронців, земельні схеми та критику Зеленського

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Довідково. На початку 2014 року Україну охопила "бурштинова лихоманка". Нелегальний видобуток бурштину, пов'язаний з криміналом та тіньовими схемами, став проблемою. Проте з часом ситуація змінилася.



За даними Державної податкової служби, станом на січень 2024 року кілограм бурштинового сирцю коштує 10,7 тис грн. Це значно нижче, ніж у 2014-2015 роках, коли ціна була в п'ять разів вищою.

Зниження цін пов'язане з падінням попиту. Китай був основним покупцем українського бурштину. Проте зараз китайські компанії вже мають достатні запаси сировини, тому потреба в ньому зменшилася.

У світі не більше десяти країн мають поклади бурштину, а Україна має значні поклади цієї копалини.

Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа 23 січня після сплати застави у розмірі 21 мільйон гривень вийшов із СІЗО.

Затриманий у "справі Мазепи" співвласник Riviera Village Сергій Слюсаренко написав відкритого листа Володимиру Зеленському з СІЗО, у якому перебуває більше двох місяців. Свій арешт він називає наступом на чесний бізнес.

Слідство наполягає, що два злочинні угрупування – Слюсаренка й Ігоря Мазепи– автономно одне від одного в той самий час незаконно заволоділи стратегічно важливими землями. У результаті держава отримала мільйонні збитки, а Київ опинився на межі техногенної катастрофи.

У лютому Печерський районний суд відпустив під нічний домашній арешт співзасновника котеджного містечка Riviera Village Сергія Слюсаренка.