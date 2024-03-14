Власник "Гуліверу" Поліщук обзавівся елітним автопарком, поки не виплачував борги держбанкам – "Схеми"

фото: схеми

Структури бізнесмена Віктора Поліщука, котрий має родинні зв'язки з керівництвом РФ, протягом усього 2022 року не повертали борги держбанкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не застосували жодних штрафних санкцій. У той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схем" (Радіо Свобода).

Зазначається, що Віктор Поліщук - власник торговельно-офісного центру "Гулівер" у Києві - заборгував державним "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" близько 14 мільярдів гривень, які має повернути до 2044 року-– за умовами реструктуризації цього боргу на пільгових для позичальника умовах.

"Але через повну зупинку виплат у перший рік повномасштабного вторгнення, державні банки вже недоотримали від його структур близько 500 мільйонів гривень.

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При цьому, "Схеми" звернули увагу, що сам Віктор Поліщук продовжує обзаводитись елітним автопарком. Він пересувається на елітному Rolls-Royce вартістю близько 10 мільйонів гривень, який за повідомленням ДБР у 2022 році намагались незаконно переправити за кордон", - йдеться у матеріалі.

Цей Rolls-Royce зареєстрований на компанію "Карпе ренталс", на балансі якої є всього 36 автомобілів, переважно преміум та бізнес-класу. Розслідувачі з'ясували, що ця компанія записана на двоюрідну сестру бізнесмена - 59-річну Катерину Кузьменко із села Перегонівка на Кіровоградщині, звідки родом сам бізнесмен. Компанія прописана у "Гулівері" в центрі Києва.

"Схеми" також виявили, що ця фірма витрачала десятки мільйонів гривень на купівлю елітних авто, в той час як власник "Гуліверу" не платив за боргами перед державними банками.

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Від джерел у податковій розслідувачі отримали фінансово-господарську звітність "Карпе ренталс".

"У 2022 році вона придбала три нових Mercedes-AMG G 63 2022 року випуску - за сім мільйонів гривень кожен, бус Volkswagen Multivan за 2 мільйони гривень, Skoda Kodiaq за майже півтора мільйона. Ще три десятки авто компанія скуповувала приблизно в той період, коли правоохоронці з Бюро економічної безпеки запідозрили "Гулівер" у виведенні грошей з фірми за фіктивними договорами задля приховування своїх прибутків від держави", - йдеться у розслідуванні.

У розслідуванні також йдеться, що зараз вартість усього автопарку "Карпе ренталс" можна оцінити приблизно в 3 мільйони доларів (більше ста мільйонів гривень).

Відповідно до документів, які мають розслідувачі, деякими автомобілями з автопарку "Карпе ренталс" користувався особисто Віктор Поліщук для подорожей за кордон під час воєнного стану.

При цьому сам Поліщук не відповів на прохання "Схем" прокоментувати, чи не є купівля елітних авто на фірму, записану на його 59-річну сестру, способом приховування реальних прибутків в умовах великої заборгованості перед державою.

Розслідувачі нагадують, що пік розвитку бізнесу Поліщука припав на часи президентства Віктора Януковича - його називали одним із "гаманців" так званої "Сім’ї". Саме тоді він набув великих активів у сфері фінансів, роздрібної торгівлі та нерухомості.

Пізніше з’явилася інформація про родинні зв’язки його дружини - Лілії Різвої з Кремлем. Виявилось, що вона є племінницею дружини Дмитра Медведєва.

За даними "Схем", станом на початок 2024 року, власник "Гуліверу" Поліщук заборгував "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", за гроші яких торгівельно-розважальний центр будувався, близько 14 мільярдів гривень.

При цьому власник "Гуліверу" під час великої війни на майже цілий рік зупинив повернення боргу.

"Щомісячні виплати поновились лише у 2023 році і не в повному обсязі. На початок 2024 року прострочка по тілу кредиту і відсоткам становила близько 500 млн грн із загальних 14 млрд грн", - йдеться у розслідуванні.

При цьому згідно з кредитним договорами, Віктор Поліщук особисто поручився повернути держбанкам щонайменше 207 мільйонів доларів у разі, якщо компанія-позичальник порушить свої зобов'язання перед "Ощадбанком" та "Укрексімбанком".

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Економічна правда