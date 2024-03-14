Власник "Гуліверу" Поліщук обзавівся елітним автопарком, поки не виплачував борги держбанкам – "Схеми"
Структури бізнесмена Віктора Поліщука, котрий має родинні зв'язки з керівництвом РФ, протягом усього 2022 року не повертали борги держбанкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не застосували жодних штрафних санкцій. У той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон.
Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схем" (Радіо Свобода).
Зазначається, що Віктор Поліщук - власник торговельно-офісного центру "Гулівер" у Києві - заборгував державним "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" близько 14 мільярдів гривень, які має повернути до 2044 року-– за умовами реструктуризації цього боргу на пільгових для позичальника умовах.
"Але через повну зупинку виплат у перший рік повномасштабного вторгнення, державні банки вже недоотримали від його структур близько 500 мільйонів гривень.
При цьому, "Схеми" звернули увагу, що сам Віктор Поліщук продовжує обзаводитись елітним автопарком. Він пересувається на елітному Rolls-Royce вартістю близько 10 мільйонів гривень, який за повідомленням ДБР у 2022 році намагались незаконно переправити за кордон", - йдеться у матеріалі.
Цей Rolls-Royce зареєстрований на компанію "Карпе ренталс", на балансі якої є всього 36 автомобілів, переважно преміум та бізнес-класу. Розслідувачі з'ясували, що ця компанія записана на двоюрідну сестру бізнесмена - 59-річну Катерину Кузьменко із села Перегонівка на Кіровоградщині, звідки родом сам бізнесмен. Компанія прописана у "Гулівері" в центрі Києва.
"Схеми" також виявили, що ця фірма витрачала десятки мільйонів гривень на купівлю елітних авто, в той час як власник "Гуліверу" не платив за боргами перед державними банками.
Від джерел у податковій розслідувачі отримали фінансово-господарську звітність "Карпе ренталс".
"У 2022 році вона придбала три нових Mercedes-AMG G 63 2022 року випуску - за сім мільйонів гривень кожен, бус Volkswagen Multivan за 2 мільйони гривень, Skoda Kodiaq за майже півтора мільйона. Ще три десятки авто компанія скуповувала приблизно в той період, коли правоохоронці з Бюро економічної безпеки запідозрили "Гулівер" у виведенні грошей з фірми за фіктивними договорами задля приховування своїх прибутків від держави", - йдеться у розслідуванні.
У розслідуванні також йдеться, що зараз вартість усього автопарку "Карпе ренталс" можна оцінити приблизно в 3 мільйони доларів (більше ста мільйонів гривень).
Відповідно до документів, які мають розслідувачі, деякими автомобілями з автопарку "Карпе ренталс" користувався особисто Віктор Поліщук для подорожей за кордон під час воєнного стану.
При цьому сам Поліщук не відповів на прохання "Схем" прокоментувати, чи не є купівля елітних авто на фірму, записану на його 59-річну сестру, способом приховування реальних прибутків в умовах великої заборгованості перед державою.
Розслідувачі нагадують, що пік розвитку бізнесу Поліщука припав на часи президентства Віктора Януковича - його називали одним із "гаманців" так званої "Сім’ї". Саме тоді він набув великих активів у сфері фінансів, роздрібної торгівлі та нерухомості.
Пізніше з’явилася інформація про родинні зв’язки його дружини - Лілії Різвої з Кремлем. Виявилось, що вона є племінницею дружини Дмитра Медведєва.
За даними "Схем", станом на початок 2024 року, власник "Гуліверу" Поліщук заборгував "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", за гроші яких торгівельно-розважальний центр будувався, близько 14 мільярдів гривень.
При цьому власник "Гуліверу" під час великої війни на майже цілий рік зупинив повернення боргу.
"Щомісячні виплати поновились лише у 2023 році і не в повному обсязі. На початок 2024 року прострочка по тілу кредиту і відсоткам становила близько 500 млн грн із загальних 14 млрд грн", - йдеться у розслідуванні.
При цьому згідно з кредитним договорами, Віктор Поліщук особисто поручився повернути держбанкам щонайменше 207 мільйонів доларів у разі, якщо компанія-позичальник порушить свої зобов'язання перед "Ощадбанком" та "Укрексімбанком".
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Економічна правда