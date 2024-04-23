Tesla скоротить 400 співробітників на своєму єдиному європейському заводі

Американський автовиробник Tesla скоротить 400 робочих місць на своєму єдиному європейському заводі поблизу Берліна.

Про це повідомляє dpa із посиланням на пресреліз компанії.

Щоб уникнути примусових звільнень, компанія планує "добровільну програму" для працівників. Зазначається, що для реалізації цієї програми проведуть переговори з робочою радою.

Tesla спочатку не надала жодних подробиць з цього приводу.

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"Поточний ринок збуту електромобілів, який слабшає, ставить виклики і перед Tesla", – прокоментували причини скорочення робочих місць у компанії.

Минулого тижня виробник автомобілів оголосив, що контракти з 300 тимчасовими працівниками на заводі в Грюнхайде, недалеко від Берліна, не будуть продовжені.

За інформацією Tesla, договірний партнер компанії вже зміг працевлаштувати більшість постраждалих тимчасових працівників.

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Наразі на німецькому заводі працює понад 12 тисяч людей.

Нагадаємо:

Автовиробник Tesla звільнить більше 10% своєї робочої сили по всьому світу, оскільки компанія бореться з падінням продажів і загостренням цінової війни на електромобілі.

Крім цього Tesla на понад 30% знизила ціну повного автопілота у своїх авто, а також знизила ціни на свої автомобілі Model Y, Model X і Model S в США на 2 тис дол кожну.