Tesla звільнить понад 10% штату по всьому світу через падіння продажів

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Автовиробник Tesla звільнить більше 10% своєї робочої сили по всьому світу, оскільки компанія ореться з падінням продажів і загостренням цінової війни на електромобілі.

Про це пише Reuters із посиланням на внутрішню записку, з якою ознайомилось агентство.

Станом на грудень 2023 року найбільший у світі автовиробник за ринковою вартістю налічував 140 473 співробітника по всьому світу.

У внутрішній записці не сказано, скільки саме робочих місць буде скорочено.

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Деякі співробітники в Каліфорнії і Техасі вже отримали повідомлення про звільнення, повідомило Reuters джерело на умовах анонімності.

"Оскільки ми готуємо компанію до наступного етапу зростання, надзвичайно важливо проаналізувати кожен аспект компанії на предмет скорочення витрат і підвищення продуктивності", - зазначив у службовій записці генеральний директор Tesla Ілон Маск.

"В рамках цих зусиль ми провели ретельний огляд і прийняли важке рішення скоротити нашу чисельність персоналу більш ніж на 10% по всьому світу", - йдеться у записці.

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Tesla не відразу відповіла на прохання агентства про коментар.

"Тесла зріє як компанія, і це вже не та історія зростання, якою вона була раніше", - сказав старший аналітик Roth Capital Крейг Ірвін.

"Звільнення означають, що керівництво очікує, що слабкий попит збережеться", - додав він.

Проте віце-президент з досліджень та автомобілебудування в Gartner Педро Пачеко сказав, що скорочення може бути просто ознакою того, що компанія скорочує витрати перед випуском нових моделей, оскільки продажі сповільнюються після стрімкого зростання, спричиненого запуском Model Y і Model 3.

Цього місяця Tesla повідомила, що її глобальні поставки автомобілів у першому кварталі впали вперше за майже чотири роки, оскільки зниження цін не змогло стимулювати попит.

Амеиканський виробник електромобілів не поспішає оновлювати свої застарілі моделі, оскільки високі відсоткові ставки знизили апетит споживачів до дорогих товарів, тоді як конкуренти в Китаї, найбільшому автомобільному ринку світу, випускають дешевші моделі.

Економічна правда