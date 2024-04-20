Tesla знизила ціни своїх авто у США

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В пʼятницю 19 квітня Tesla знизила ціни на свої автомобілі Model Y, Model X і Model S в США на 2 000 кожну.

Про це повідомляє Reuters.

Виробник електромобілів, компанія Ілона Маска Tesla знизив ціни в США на базову версію Model Y до 42 990 дол, тоді як дорожчі та продуктивніші варіанти автомобіля тепер коштують 47 990 дол і 51 490 дол відповідно, повідомляється на сайті компанії.

Базова версія Model S тепер коштує 72 990 дол, а її картатий варіант - 87 990 дол. Базовий варіант Model X тепер коштує 77 990 дол, а його картатий варіант - 92 900 дол.

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Tesla North America також повідомила, що після 30 квітня припиняє дію своєї реферальної програми на всіх ринках.

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Автовиробник Tesla відкликає 3878 автомобілів моделі Cybertruck для заміни накладки на педаль газу.

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