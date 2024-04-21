Tesla на понад 30% знизила ціну повного автопілота у своїх авто

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Компанія Tesla знизила ціну на своє програмне забезпечення помічника водія Full Self-Driving (FSD) до 8000 дол, раніше така послуга коштувала 12000 дол.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією на сайті Tesla, клієнти тепер можуть заплатити 8000 дол за функцію Full Self-Driving (FSD) або підписатися на її використання за 99 дол на місяць.

Нещодавно Tesla знизила ціну місячної підписки на цю функцію в США до 199 дол, одночасно надавши кожному клієнту Tesla місячну безкоштовну підписку на програмне забезпечення.

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Дії компанії повʼязані із наміром засновник, Ілона Маска розповсюджувати технологію та отримувати з неї постійний заробіток.

Нагадаємо:

В пʼятницю 19 квітня Tesla знизила ціни на свої автомобілі Model Y, Model X і Model S в США на 2 000 кожну.

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