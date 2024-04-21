Tesla на понад 30% знизила ціну повного автопілота у своїх авто
Компанія Tesla знизила ціну на своє програмне забезпечення помічника водія Full Self-Driving (FSD) до 8000 дол, раніше така послуга коштувала 12000 дол.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з інформацією на сайті Tesla, клієнти тепер можуть заплатити 8000 дол за функцію Full Self-Driving (FSD) або підписатися на її використання за 99 дол на місяць.
Нещодавно Tesla знизила ціну місячної підписки на цю функцію в США до 199 дол, одночасно надавши кожному клієнту Tesla місячну безкоштовну підписку на програмне забезпечення.
Дії компанії повʼязані із наміром засновник, Ілона Маска розповсюджувати технологію та отримувати з неї постійний заробіток.
Нагадаємо:
В пʼятницю 19 квітня Tesla знизила ціни на свої автомобілі Model Y, Model X і Model S в США на 2 000 кожну.