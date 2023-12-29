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"Нафтогаз" повністю завершив інтеграцію облгазів Фірташа

П'ятниця, 29 грудня 2023, 10:25 - Анастасія Дячкіна

Протягом 2023 року "Нафтогаз" повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.

Про це заявив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

"Це велика відповідальність, оскільки разом з цим значно зросла кількість наших клієнтів. Однак це був необхідний крок, від якого залежить стабільність критичної інфраструктури, робота бізнесу та комфорт українців. В умовах ризиків постійних обстрілів і можливих блекаутів газопостачання має бути безперебійним", – сказав Чернишов.

За його словами, операційний контроль над регіональними підприємствами, дав можливість державі забезпечити безперебійне газопостачання та "покласти край різноманітним схемам, через які державний бюджет недоотримував мільярди гривень".

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Чернишов також зазначив, що, за попередніми розрахунками, у наступному році відрахування до державного бюджету операторами ГРМ складуть понад 5 млрд грн. 

Нагадаємо:

З 1 січня 2024 року газ мешканцям Рівненської та Закарпатської областей доставлятимуть філії компанії "Газмережі", що знаходиться в структурі "Нафтогазу".

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Як пояснював глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов, інтеграція облгазів під державні "Газмережі" – це був захід воєнного часу.

Нафтогаз Фірташ компанії
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Економічна правда
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