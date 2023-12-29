"Нафтогаз" повністю завершив інтеграцію облгазів Фірташа
Протягом 2023 року "Нафтогаз" повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.
Про це заявив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.
"Це велика відповідальність, оскільки разом з цим значно зросла кількість наших клієнтів. Однак це був необхідний крок, від якого залежить стабільність критичної інфраструктури, робота бізнесу та комфорт українців. В умовах ризиків постійних обстрілів і можливих блекаутів газопостачання має бути безперебійним", – сказав Чернишов.
За його словами, операційний контроль над регіональними підприємствами, дав можливість державі забезпечити безперебійне газопостачання та "покласти край різноманітним схемам, через які державний бюджет недоотримував мільярди гривень".
Чернишов також зазначив, що, за попередніми розрахунками, у наступному році відрахування до державного бюджету операторами ГРМ складуть понад 5 млрд грн.
Нагадаємо:
З 1 січня 2024 року газ мешканцям Рівненської та Закарпатської областей доставлятимуть філії компанії "Газмережі", що знаходиться в структурі "Нафтогазу".
Як пояснював глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов, інтеграція облгазів під державні "Газмережі" – це був захід воєнного часу.