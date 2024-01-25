Облгази "Нафтогазу" виплатять державі дивіденди на 227 мільйонів

фото: нафтогаз

Держава почала отримувати гроші від компанії "Чорноморнафтогаз", котра взяла в управління 26 операторів газорозподільних систем, пов'язаних із Дмитром Фірташем.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Виплата дивідендів на користь бюджету та інших акціонерів відбуватиметься відповідно до рішень загальних зборів акціонерів, які проведені на цих підприємствах з ініціативи управителя", - йдеться у повідомленні.

За словами компаніЇ, 25 січня перший транш перерахований Національному депозитарію на 55,5 млн грн, 33,8 млн грн з яких надійдуть АРМА.

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Загальний розмір дивідендів на користь держбюджету - 226,7 млн грн, його виплатять кількома траншами протягом першого півріччя поточного року.

Нагадаємо:

Протягом 2023 року "Нафтогаз" повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.

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