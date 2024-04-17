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Новини 17 квітня: прогноз по урожаю-2024, споживання електроенергії росте через похолодання

Середа, 17 квітня 2024, 21:00 - Економічна правда

Про урожай-2024. Цьогоріч валове виробництво зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних. Це означатиме падіння приблизно на 10% порівняно з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Про споживання електроенергії. Від ранку 17 квітня споживання електроенергії через похолодання перевищує рівень вівторка на майже 7%, що створює додаткове навантаження на електростанції.

Про транш макрофіну від ЄС. Україна наступного тижня отримає другий транш з погодженої програми макрофінансової допомоги  Ukraine Facility від ЄС обсягом 1,5 млрд євро. 

Про газопроводи. Через бойові дії було пошкоджено розподільні газопроводи у Харківській і Сумській областях, без газу залишилися 800 домогосподарств.

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Про картини Медведчука. Національне агентство з розшуку та менеджменті активів (АРМА) готує до реалізації 264 картини, що належали Віктору Медведчуку.

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