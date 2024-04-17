Під час обстрілу ворог пошкодив газопроводи у двох областях
Середа, 17 квітня 2024, 10:16 -
Через бойові дії було пошкоджено розподільні газопроводи у Харківські і Сумській областях, без газу залишилися 800 домогосподарств.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
"Внаслідок обстрілів у Харківській і Сумській областях пошкоджено розподільні газопроводи. Без газопостачання залишились 370 домогосподарств на Харківщині і 430 – на Сумщині", - йдеться у повідомленні.
Крім того, через бойові дії відключалась високовольтна повітряна лінія на Донеччині. Після аварійного ремонту лінію включено в роботу.
Реклама:
Реклама: