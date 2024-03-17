ВВП України за перші місяці 2024 року зростав на 3,6%
У січні-лютому 2024 року зростання українського ВВП оцінюють на рівні 3,6%.
Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначає міністерка, відновлювальному зростанню сприяли інвестиційний попит, сприятливі погодні умови для будівельних робіт, експорт сільськогосподарської продукції, робота українського морського коридору, розширення виробничих потужностей у сфері видобувної промисловості та стабільність в енергетиці.
Юлія Свириденко також зазначила, що Мінекономіки очікують стабільне зростання у першому кварталі 2024 року, завдяки позитивним показникам у ключових секторах економіки.
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Нагадаємо:
За підсумками 2023 року ВВП України з високою ймовірністю перетнув рівень 5%, тобто буде вищим за жовтневий прогноз Національного банку в 4,9%.