Apple заперечує порушення судового рішення у справі проти Epic Games
Технологічний гігант Apple спростовує звинувачення зі сторони Epic та інших технологічних компаній у порушенні рішенні суду щодо більшої свободи розробникам в орієнтуванні користувачів в App store.
Про це йдеться у заяві компанії Apple, передає Reuters.
Apple Inc згідно з судовим приписом за позовом компанії Epic Games Inc., повинна дозволити розробникам мобільних додатків перенаправляти користувачів на альтернативні ресурси для оплати послуг в App Store.
У березні компанія Epic заявила в суді, що компанія Apple "грубо порушила" судову заборону. Вона вказала на те, що Apple стягує з розробників 27% збору за деякі покупки, що, за словами виробника відеоігор, робить посилання на альтернативні варіанти оплати "комерційно непридатними для використання".
Epic також стверджувала, що Apple заборонила деяким додаткам інформувати користувачів про інші способи оплати товарів.
Meta Platforms, Microsoft, X Ілона Маска і Match Group минулого місяця повторили аргументи Epic, заявивши судді Роджерсу, що виносив рішення проти Apple, що компанія "явно порушує" постанову суду.
Apple у своїй заяві відкидає звинувачення, закликаючи суд скасувати позов Epic щодо неповаги технологічного гіганта до суду, у відповідь звинувачуючи Epic у спробу втрутитись у бізнес-операції Apple задля комерційної вигоди.
Компанія наголошує, що судовим рішенням не заборонено встановлювати комісію для розробників, а також вживати заходів "для захисту користувачів".
"Намагаючись звинуватити Apple у неповазі до суду, Epic взяла на себе тягар доведення за допомогою чітких і переконливих доказів того, що Apple не доклала добросовісних зусиль для суттєвого дотримання судової заборони. Epic не надала жодних відповідних доказів цього", - йдеться у заяві компанії.
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Нагадаємо:
12 березня Apple поступився в боротьбі за домінування App Store на iPhone та інших пристроях у Європі, заявивши, що розробники зможуть вільно поширювати свої програми безпосередньо споживачам.