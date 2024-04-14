Apple заперечує порушення судового рішення у справі проти Epic Games

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Технологічний гігант Apple спростовує звинувачення зі сторони Epic та інших технологічних компаній у порушенні рішенні суду щодо більшої свободи розробникам в орієнтуванні користувачів в App store.

Про це йдеться у заяві компанії Apple, передає Reuters.

Apple Inc згідно з судовим приписом за позовом компанії Epic Games Inc., повинна дозволити розробникам мобільних додатків перенаправляти користувачів на альтернативні ресурси для оплати послуг в App Store.

У березні компанія Epic заявила в суді, що компанія Apple "грубо порушила" судову заборону. Вона вказала на те, що Apple стягує з розробників 27% збору за деякі покупки, що, за словами виробника відеоігор, робить посилання на альтернативні варіанти оплати "комерційно непридатними для використання".

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Epic також стверджувала, що Apple заборонила деяким додаткам інформувати користувачів про інші способи оплати товарів.

Meta Platforms, Microsoft, X Ілона Маска і Match Group минулого місяця повторили аргументи Epic, заявивши судді Роджерсу, що виносив рішення проти Apple, що компанія "явно порушує" постанову суду.

Apple у своїй заяві відкидає звинувачення, закликаючи суд скасувати позов Epic щодо неповаги технологічного гіганта до суду, у відповідь звинувачуючи Epic у спробу втрутитись у бізнес-операції Apple задля комерційної вигоди.

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Компанія наголошує, що судовим рішенням не заборонено встановлювати комісію для розробників, а також вживати заходів "для захисту користувачів".

"Намагаючись звинуватити Apple у неповазі до суду, Epic взяла на себе тягар доведення за допомогою чітких і переконливих доказів того, що Apple не доклала добросовісних зусиль для суттєвого дотримання судової заборони. Epic не надала жодних відповідних доказів цього", - йдеться у заяві компанії.

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Нагадаємо:

12 березня Apple поступився в боротьбі за домінування App Store на iPhone та інших пристроях у Європі, заявивши, що розробники зможуть вільно поширювати свої програми безпосередньо споживачам.